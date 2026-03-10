Ultime News

10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
10 Mar 2026 MagicaMusica, il grande cuore di Avis Soresina: ufficializzata donazione di 2500 euro
10 Mar 2026 Il romanticismo di Gabriele Strata in concerto il 12 marzo al Ponchielli
10 Mar 2026 Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Jose Hernandez, manager colombiano
Cronaca

José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini

Il nuovo compagno della cremonese è laureato in Ingegneria Gestionale all'Universidad del Norte in Colombia

José Hernandez (foto Instagram)
Fill-1

Leggi anche:

E’ José Hernandez il nuovo compagno di Chiara Ferragni, che sembra essersi lasciata il passato alle spalle dopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera e la fine del matrimonio con Fedez.

Poche le informazioni in giro su José Hernandez: si sa certamente che è lontano dal mondo dello spettacolo. Come si legge sul suo Linkedin, dopo essersi laureato in Ingegneria Gestionale all’Universidad del Norte in Colombia, si è trasferito in Italia nel 2014 per un Master di due anni al Politecnico di Milano.

Prima ha lavorato come Head of Sales OE Europe da Pirelli e Prometeon Tyre Group e oggi ricopre la carica di Global Business Manager in Yokohama TWS.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...