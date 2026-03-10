Cronaca
José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
Il nuovo compagno della cremonese è laureato in Ingegneria Gestionale all'Universidad del Norte in Colombia
E’ José Hernandez il nuovo compagno di Chiara Ferragni, che sembra essersi lasciata il passato alle spalle dopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera e la fine del matrimonio con Fedez.
Poche le informazioni in giro su José Hernandez: si sa certamente che è lontano dal mondo dello spettacolo. Come si legge sul suo Linkedin, dopo essersi laureato in Ingegneria Gestionale all’Universidad del Norte in Colombia, si è trasferito in Italia nel 2014 per un Master di due anni al Politecnico di Milano.
Prima ha lavorato come Head of Sales OE Europe da Pirelli e Prometeon Tyre Group e oggi ricopre la carica di Global Business Manager in Yokohama TWS.
