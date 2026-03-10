Ponchielli, in arrivo nuove poltrone e sgabelli anche per i palchi

Si conclude il progetto di rinnovo delle sedute della platea e dei palchi del Teatro Ponchielli. La Campagna di crowdfunding e fundraising La bellezza si Rinnova, iniziata a giugno 2025, ha portato in prima battuta alla sostituzione delle 400 poltrone della platea e avrà in questi giorni il suo completamento con il rinnovo delle poltroncine nei palchi.

Rimane indimenticabile nella memoria il Köln Concert (12 settembre 2025), concerto nella platea vuota del Ponchielli, che ha visto protagonista il pianista Maurizio Baglini e in cui pubblico per una sera si è fatto mecenate di questa iniziativa di raccolta fondi.

Oltre a tutta la città di Cremona l’intervento è stato sostenuto da Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, BCC Credito Padano e Sperlari e importanti sostegni sono giunti da aziende del territorio come: Sli, Ferraroni e Wonder spa.

Palchi vuoti questa mattina e sedie accatastate in foyer per lasciare posto alle 400 nuove poltroncine e 80 sgabelli in velluto rosso, che verranno posizionati entro domani nelle loro sedi e pronti per essere sfoggiati dagli spettatori presenti allo spettacolo Il Fuoco era la cura in scena mercoledì 11 marzo alle ore 20.30.

“Grazie ai tutti i donatori che con il loro contributo hanno aiutato a restituire splendore alla sala e ai palchi e che hanno permesso questa rinascita” commentano dal teatro.

© Riproduzione riservata