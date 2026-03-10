Ultime News

10 Mar 2026 Riforma della giustizia: il Psi di Cremona presenta "Le ragioni del sì socialista"
10 Mar 2026 Ponchielli, in arrivo nuove poltrone e sgabelli anche per i palchi
10 Mar 2026 Canottaggio Baldesio: tre bronzi e tante finali nel primo confronto nazionale a Piediluco
10 Mar 2026 San Bassano, efficientamento della rete nella fase finale. Investimento da 120mila euro
10 Mar 2026 Blitz della Finanza a Crema: sequestrato merchandising non autorizzato di Atalanta-Bayern
Cultura e spettacoli

Ponchielli, in arrivo nuove poltrone e sgabelli anche per i palchi

di Laura Bosio
Le poltrone in corso di sostituzione
Fill-1

Si conclude il progetto di rinnovo delle sedute della platea e dei palchi del Teatro Ponchielli. La Campagna di crowdfunding e fundraising La bellezza si Rinnova, iniziata a giugno 2025, ha portato in prima battuta alla sostituzione delle 400 poltrone della platea e avrà in questi giorni il suo completamento con il rinnovo delle poltroncine nei palchi.

Rimane indimenticabile nella memoria il Köln Concert (12 settembre 2025), concerto nella platea vuota del Ponchielli, che ha visto protagonista il pianista Maurizio Baglini e in cui pubblico per una sera si è fatto mecenate di questa iniziativa di raccolta fondi.

Oltre a tutta la città di Cremona l’intervento è stato sostenuto da Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, BCC Credito Padano e Sperlari e importanti sostegni sono giunti da aziende del territorio come: Sli, Ferraroni e Wonder spa.

Palchi vuoti questa mattina e sedie accatastate in foyer per lasciare posto alle 400 nuove poltroncine e 80 sgabelli in velluto rosso, che verranno posizionati entro domani nelle loro sedi e pronti per essere sfoggiati dagli spettatori presenti allo spettacolo Il Fuoco era la cura in scena mercoledì 11 marzo alle ore 20.30.

“Grazie ai tutti i donatori che con il loro contributo hanno aiutato a restituire splendore alla sala e ai palchi e che hanno permesso questa rinascita” commentano dal teatro.

