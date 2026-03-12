Cremonese-Fiorentina, gara cruciale: i grigiorossi puntano alla rivincita

Si avvicina sempre più una sfida determinante per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. La Cremonese prepara il prossimo impegno di campionato: lunedì sera allo Zini arriva una Fiorentina distante un solo punto in classifica e che attualmente occupa l’ultima posizione disponibile per la salvezza in Serie A.

A seguito della sconfitta di Lecce, la società grigiorossa ha optato per il ritiro: la squadra, dopo l’allenamento delle 15, partirà per Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Stare insieme in un momento difficile sotto il profilo dei risultati può aiutare, anche perché contro i viola la posta in gioco sarà altissima. Davide Nicola avrà anche modo eventualmente di apportare alcune modifiche al sistema tattico per affrontare il 4-3-3 piuttosto annunciato di Vanoli.

La Fiorentina arriva a Cremona reduce da un pari casalingo poco esaltante contro il Parma e dalla sonora sconfitta per 3-0 di Udine. Prima di questi risultati però, erano arrivate due vittorie consecutive, contro Pisa e Como, a risollevare i gigliati in classifica. Nonostante questo, non si può parlare di squadra uscita dalla crisi. La Viola ha mostrato fragilità in molti momenti chiave della stagione, come dimostrato dal solo punto ottenuto contro i ducali al Franchi.

Vanoli deve poi gestire l’impegno europeo: questa sera, giovedì 12 marzo, la Fiorentina dovrà disputare l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow, formazione polacca. Una partita sulla carta non particolarmente in salita, ma pur sempre 90 minuti che potrebbero privare la squadra di energie preziose.

Per la Cremonese, però, ora conta solo la propria partita. Servirà una prestazione capace di segnare l’inizio di un nuovo campionato. Archiviata la delusione di Lecce, i grigiorossi hanno lunedì sera un’opportunità enorme per riscattarsi e prendersi una rivincita sulla Fiorentina, provando a lasciare la zona retrocessione.

