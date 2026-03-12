Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina

Prende ufficialmente il via il ritiro verso la sfida salvezza di lunedì. La Cremonese si prepara al match dello Zini contro la Fiorentina, gara delicata soprattutto considerando che le due formazioni sono separate da un solo punto in classifica. La Viola, al momento in quartultima posizione, si trova poco sopra la zona retrocessione.

I grigiorossi, per avvicinarsi al meglio alla prossima giornata di campionato, dopo l’allenamento pomeridiano sono partiti da Cremona direzione Torre Boldone, in provincia di Bergamo. La squadra farà rientro in città nella giornata di domenica per poi affrontare la Fiorentina lunedì. Il ritiro servirà soprattutto per consentire al gruppo di lavorare e stare insieme in un momento delicato, visto che i risultati faticano ad arrivare e la sconfitta di Lecce ha lasciato più di un rammarico.

I giocatori a disposizione del tecnico Davide Nicola sosterranno doppie sedute, mattina e pomeriggio. Per l’allenatore della Cremonese un’opportunità anche per valutare ulteriori soluzioni a livello tattico. Contro il Lecce ad esempio i grigiorossi hanno affrontato il primo tempo con il 3-5-2, passando poi nell’intervallo al 4-4-2. Nel finale, a caccia del pari, Nicola ha virato sul 3-4-3 con Bonazzoli, Djuric e Sanabria in campo contemporaneamente.

In difesa non sarà sicuramente del match Federico Baschirotto, ancora alle prese con un problema muscolare che potrebbe portarlo a saltare anche il successivo impegno di Parma. Per il difensore e Michele Collocolo prosegue il lavoro personalizzato finalizzato al recupero. Out anche Pezzella per squalifica, ma il tecnico piemontese potrà invece contare su Terracciano, giocatore duttile che potrebbe anche consentire la valutazione di un eventuale cambio modulo.

© Riproduzione riservata