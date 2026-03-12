Scuola Vida, inizia il restauro: facciata sotto le impalcature

Il cantiere della scuola media Vida di Cremona entra ufficialmente nella sua fase operativa. In questi giorni, la facciata dell’istituto di via San Lorenzo è stata interamente coperta dalle impalcature, segnando l’inizio degli interventi di restauro e risanamento conservativo attesi da tempo.

L’avvio dei lavori ha subito uno slittamento rispetto alla tabella di marcia originaria, che prevedeva l’apertura del cantiere a fine novembre 2025 e la chiusura entro il 19 febbraio scorso. Anche la gestione degli spazi logistici ha visto alcuni cambiamenti: dopo una prima fase in cui era stata montata una struttura di protezione limitata allo scalone d’ingresso, la stessa era stata rimossa nelle scorse settimane per preparare l’area all’allestimento del ponteggio integrale che ora avvolge l’intero prospetto.

L’intervento, del valore di circa 200mila euro approvato dalla Soprintendenza, si concentrerà sul recupero degli intonaci e degli elementi decorativi come lesene e fasce marcapiano, utilizzando materiali compatibili con quelli storici per tipologia e finitura.

I lavori si svolgono in un’area di altissimo pregio archeologico. Sotto l’attuale edificio e il vicino Museo Archeologico di San Lorenzo sorgeva, nel I secolo a.C., una necropoli romana situata lungo l’antico tracciato della via Postumia.

Al confine con la scuola la suggestiva traccia dell’antico monastero con l’orto botanico sopraelevato che si affaccia su via XX Settembre: la sua valorizzazione è un tema aperto da anni, ma l’attenzione attuale dell’Amministrazione è concentrata sulla messa in sicurezza e sul restyling della scuola per restituire decoro e piena funzionalità a uno degli istituti storici della città.

