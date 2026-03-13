Cremonese, arriva una Fiorentina con il dubbio Kean in attacco

Cremonese al lavoro nel ritiro di Torre Boldone per prepararsi al match più importante della stagione. Dopo l’amara sconfitta nello scontro diretto contro il Lecce, i grigiorossi si sono ritrovati per la prima volta in questo campionato in una posizione che comporterebbe la retrocessione in Serie B. Bianchetti è compagni sono infatti da soli al terzultimo posto con 24 punti. Con un solo punto in più in classifica c’è la Fiorentina, che farà visita alla Cremo allo stadio Zini proprio nel prossimo match di Serie A, in programma lunedì sera alle ore 20:45.

La squadra viola è una delle più grosse delusioni del campionato. Costruita per ambire alle posizioni che comportano la qualificazione alle competizioni europee, dalla prima giornata si ritrova invece coinvolta nella lotta per non retrocedere. Il pareggio ottenuto dai toscani contro il Parma ha permesso alla squadra allenata da Vanoli di uscire per la prima volta dalla zona che scotta.

Il grande dubbio in casa Fiorentina è legato alle condizioni di Moise Kean, capocannoniere della squadra con 8 gol all’attivo. Lo staff medico viola sta facendo di tutto per recuperare l’attaccante in tempo per la sfida contro i grigiorossi. Senza Kean, la compagine toscana sarebbe comunque molto temibile dando un’occhiata ai nomi che fanno parte della rosa, ma perderebbe il principale terminale offensivo, un elemento in grado di fare la differenza nelle partite che contano.

La squadra di Vanoli ha chiuso tra i fischi dei propri tifosi l’ultimo match di campionato pareggiato contro il Parma. Nelle due precedenti uscite erano arrivate una sonora sconfitta per 3-0 contro l’Udinese e un ko indolore per 4-2 ai supplementari contro lo Jagiellonia in Conference League, che non aveva comunque compromesso il passaggio al turno successivo della competizione.

In trasferta la Fiorentina ha disputato finora 14 gare di campionato, con un bilancio di 2 sole vittorie, 5 pareggi e ben 7 sconfitte, per una media di 0,79 punti a partita lontano dallo stadio amico.

Davide Nicola in carriera ha affrontato 14 volte la Fiorentina, raccogliendo 2 successi, 5 pareggi e 7 ko. I precedenti tra Nicola e Vanoli, invece, sono solamente 3, con una vittoria dell’attuale tecnico della Cremonese e 2 affermazioni dell’allenatore della Fiorentina.

