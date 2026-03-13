Individuati presunti autori dei furti alla Villetta, i residenti: "Servono più controlli"

Le indagini della Polizia di Stato hanno portato all’individuazione di due persone – un uomo e una donna – indagate per furto aggravato come presunti autori dei 54 colpi, tra tentati e riusciti, messi a segno il 25 gennaio nei garage di un condominio di via Giuseppina, nel quartiere Villetta di Cremona.

Una serie di episodi che ha scosso i residenti e riacceso il dibattito sul tema della sicurezza in città. Se da un lato c’è soddisfazione per il lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, dall’altro emerge con forza la richiesta di maggiori controlli preventivi.

“Hanno rubato anche nelle cantine” racconta una residente. “Qui possono entrare quando vogliono. I garage sono tantissimi, perché ci sono settanta appartamenti: basta scavalcare e non hanno problemi“.

Paura e timore sono sentimenti condivisi. Una giovane donna spiega: “C’è paura. Se qualcuno fosse tornato alle quattro del mattino, magari dopo un concerto, e li avesse trovati lì… E io, da sola, cosa avrei fatto?”.

A preoccupare sono anche altri episodi registrati nel quartiere negli ultimi giorni. “La situazione non è tranquilla” conferma un abitante. “Abbiamo trovato alcune auto rigate e oggi sembra che abbiano aperto una macchina. Sarebbe importante avere più sorveglianza e magari più telecamere. Serve un maggiore controllo da parte delle Forze dell’Ordine”.

Un altro residente allarga lo sguardo oltre il condominio: “In tutta la città e anche nei paesi vicini la situazione non è delle migliori. Le Forze dell’Ordine sono poche e il vicinato, purtroppo, spesso preferisce girarsi dall’altra parte”.

Gli investigatori stanno ora verificando se la coppia indagata possa essere responsabile di altri furti analoghi. Nel frattempo, nel quartiere resta la richiesta pressante di un maggior presidio del territorio.

