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Cronaca

Paralimpiadi, sipario con Chiara Pedroni: il potere della danza nella cerimonia di chiusura

di Simone Arrighi

Attesa per l'esibizione dell'artista cremonese nel gran finale dei Giochi a Cortina. Porterà un messaggio di bellezza e inclusione

Chiara Pedroni
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Il sipario sulle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sta per calare, ma per il territorio cremonese l’emozione è appena iniziata. La cerimonia di chiusura, prevista alle 20:30 al Curling Olympic Stadium, non sarà solo il saluto formale a un’edizione storica dei Giochi, ma vedrà protagonista la danzatrice Chiara Pedroni.

Già nota per il suo talento e la sua capacità di trasformare la danza in un messaggio di inclusione universale, Chiara è stata scelta per far parte del cast artistico che animerà l’atto finale della manifestazione. La sua presenza sul palco internazionale rappresenta il coronamento di un percorso fatto di determinazione, eleganza e superamento di ogni barriera, portando sotto i riflettori mondiali la danza in carrozzina e fondendo l’armonia del movimento con la forza simbolica dei Giochi.

Il tema della serata sarà incentrato sulla “Bellezza della Diversità” e sul legame profondo tra l’uomo e la natura alpina. In questo contesto, l’esibizione di Chiara non è solo una performance artistica, ma una testimonianza vivente di come il linguaggio del corpo possa unire territori lontani, dalla pianura cremonese alle vette innevate di Cortina, in un unico abbraccio inclusivo.

“Ballare alla cerimonia finale è un onore immenso – aveva detto a Cremonaoggi l’artista cremonese -. Un viaggio che parte da lontano e arriva nel cuore del mondo paralimpico”.

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