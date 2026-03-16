Mafia degli appalti: al Torriani il testimone di giustizia Esposito incontra gli studenti

La forza di denunciare, la scelta di diventare testimone di giustizia contro un sistema più grande di lui. Una guerra vinta pagando conseguenze pesantissime, anche a rischio della vita.

È un fiume in piena Mauro Esposito, architetto e ingegnere, mentre racconta la sua storia davanti a una platea di 300 studenti.

Tra il 2010 e il 2011 venne estorto dalla ’Ndrangheta mentre lavorava in un cantiere in Piemonte: la sua denuncia diede il via all’operazione San Michele, coda di uno dei più importanti interventi antimafia nel Nord Italia.

Ma dopo la denuncia arrivarono processi, minacce, il rischio di fallimento e la paura per sé e per i propri cari. Un prezzo altissimo, che racconta quanto sia ancora radicata la presenza mafiosa nel tessuto produttivo del Paese.

“In Italia, secondo i dati dell’osservatorio di Libera, quest’anno ci sono stati almeno 1.100 indagati per corruzione – spiega Esposito –. Tutte attività che rimandano alla criminalità organizzata, perché dove c’è corruzione e dove ci sono difficoltà, queste persone riescono sempre a imporsi”.

Poi il testimone di giustizia ricorda il peso delle conseguenze: “Le potete immaginare. La minaccia è lo strumento che usano di più. Io avevo i bambini piccoli, una moglie che cercava di sopperire alle mie assenze. La situazione era complicatissima. Il problema più grande, comune a tante altre vittime di mafia, è che purtroppo lo Stato sparisce: i danni causati da queste persone – nel mio caso diversi milioni – restano sulle tue spalle e non riesci a farti risarcire”.

L’incontro si è svolto nell’aula magna dell’Istituto Torriani di Cremona, nell’ambito del progetto del Centro Promozione e Legalità “Cento Passi verso il 21 marzo”.

A dialogare con Esposito, la dirigente scolastica Simona Piperno, partendo dal suo ultimo libro: “Le mie due guerre. Ho denunciato la ’ndrangheta. Ho combattuto da solo. Ho vinto”.

Da oltre dieci anni Esposito gira l’Italia per incontrare i giovani, raccontare la sua storia e soprattutto mettere in guardia: perché la mafia non dimentica e si insinua ovunque, ma conoscerla è il primo passo per combatterla.

“È fondamentale partire dai ragazzi – conferma – perché al Nord c’è pochissima consapevolezza del fenomeno. Al Sud lo conoscono, spesso purtroppo lo tollerano. Al Nord, invece, i giovani credono che non li riguardi: troppe imprese, troppi imprenditori, troppi colletti bianchi fanno uso della criminalità organizzata. Perché, dal punto di vista economico, rivolgersi alla malavita per l’attività produttiva è spesso conveniente“.

Da qui l’appello: “Bisogna iniziare a parlare davvero di assistenza ai testimoni di giustizia e a chi denuncia, non solo a marzo, non solo il 21 marzo, quando tutti si dichiarano contro la malavita. Essere contro la mafia è ovvio per ogni persona onesta, ma non basta: bisogna agire, e chi può farlo ha il dovere di farlo“.

“Spero che la legge 44/99 venga modificata nella parte in cui obbliga le vittime di mafia a restituire dopo tre anni i soldi sospesi – conclude Esposito -. Chiediamo che questi importi vengano restituiti solo quando arriva il risarcimento. Altrimenti è come dare un po’ di ossigeno e poi ributtare la persona sott’acqua senza una bombola abbastanza capiente”.

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