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Cremonese

Cremonese: Marco Giampaolo è arrivato al Centro Sportivo Arvedi

di Lorenzo Scaratti

Il tecnico abruzzese guiderà l'allenamento pomeridiano dei grigiorossi. Ha tre giorni di tempo per preparare la sfida di Parma

Marco Giampaolo è arrivato al Centro Arvedi (foto Zambelli)
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Marco Giampaolo è arrivato al Centro Sportivo Giovanni Arvedi per la firma sul contratto che lo legherà nuovamente alla Cremonese.

Insieme a lui anche il suo staff, tutti pronti a dirigere l’allenamento pomeridiano.

L’allenatore abruzzese torna a Cremona dopo la stagione 2014/2015 con una missione chiara quanto complicata: salvare i grigiorossi e restare in Serie A. 

Primo obiettivo, preparare la sfida di sabato a Parma, uno scontro diretto campale in zona caldissima.

Il traguardo della salvezza in Serie A è stato raggiunto nella passata stagione da mister Giampaolo sulla panchina del Lecce, oggi rivale dei grigiorossi e distante tre punti in classifica.

 

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