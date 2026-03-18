Cremonese
Cremonese: Marco Giampaolo è arrivato al Centro Sportivo Arvedi
Il tecnico abruzzese guiderà l'allenamento pomeridiano dei grigiorossi. Ha tre giorni di tempo per preparare la sfida di Parma
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Marco Giampaolo è arrivato al Centro Sportivo Giovanni Arvedi per la firma sul contratto che lo legherà nuovamente alla Cremonese.
Insieme a lui anche il suo staff, tutti pronti a dirigere l’allenamento pomeridiano.
L’allenatore abruzzese torna a Cremona dopo la stagione 2014/2015 con una missione chiara quanto complicata: salvare i grigiorossi e restare in Serie A.
Primo obiettivo, preparare la sfida di sabato a Parma, uno scontro diretto campale in zona caldissima.
Il traguardo della salvezza in Serie A è stato raggiunto nella passata stagione da mister Giampaolo sulla panchina del Lecce, oggi rivale dei grigiorossi e distante tre punti in classifica.
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