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Cremonese

Cremonese: le date ufficiali delle sfide contro Cagliari, Torino e Napoli

Lega Serie A ha definito le date e gli orari delle partite dalla 32ª alla 34ª giornata di campionato della Serie A 2025-2026. Ecco il calendario aggiornato dei grigiorossi

La formazione titolare della Cremonese che ha affrontato la Fiorentina
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Lega Serie A ha definito le date e gli orari delle partite dalla 32ª alla 34ª giornata di campionato della Serie A 2025-2026, durante le quali i grigiorossi sfideranno Cagliari, Torino e Napoli. La trasferta in Sardegna è in programma sabato 11 aprile alle ore 15, mentre allo Zini gli uomini di mister Giampaolo ospiteranno i granata domenica 19 aprile alle ore 12.30. La trasferta di Napoli si giocherà invece nell’anticipo di venerdì 24 aprile alle ore 20.45.

Ecco il calendario della Cremonese aggiornato:

30ª giornata: Parma-Cremonese, sabato 21 marzo 2026 ore 15
31ª giornata: Cremonese-Bologna, domenica 5 aprile 2026 ore 15
32ª giornata: Cagliari-Cremonese, sabato 11 aprile 2026 ore 15
33ª giornata: Cremonese-Torino, domenica 19 aprile 2026 ore 12.30
34ª giornata: Napoli-Cremonese, venerdì 24 aprile 2026 ore 20.45

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