Non ce l'ha fatta il 49enne investito a Porta Romana

Non ce l’ha fatta il 49enne investito venerdì a Porta Romana, a Cremona.

Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo, che venerdì era stato trasportato d’urgenza all‘ospedale Maggiore di Cremona dopo diversi tentativi di rianimazione sul posto: dopo due giorni in prognosi riservata, è deceduto.

Nei confronti del 76enne alla guida della Citroen C3 che ha travolto il 49enne, poi spirato in ospedale, è stato aperto un fascicolo in procura con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Il conducente della vettura è assistito dall’avvocato Consuelo Beber.

Sul corpo del 49enne, il pm ha disposto l’autopsia. L’incarico al perito della procura, che sarà affiancato dal consulente di parte, verrà conferito martedì.

Il 49enne, che stava attraversando da corso Pietro Vacchelli a via Gaspare Pedone, diretto verso via Genala, era stato travolto intorno alle 13.30 nei pressi dell’incrocio semaforico di Porta Romana. Alla guida dell’auto c’era il 76enne, che proveniva da via Tofane e che era regolarmente partito quando il semaforo era diventato verde. L’impatto era stato molto violento.

La prima a soccorrere il ferito, in attesa dell’arrivo del 118, era stata una dottoressa che aveva assistito all’incidente. Le condizioni dell’investito, però, erano apparse da subito disperate. L’uomo era stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere.

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