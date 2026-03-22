Portesani: "Sul commercio in centro, basta favole"

Alessandro Portesani, capogruppo di Novità a Cremona, interviene sul dibattito aperto sul commercio nel centro storico, dopo le dichiarazioni del sindaco Virgilio e dell’assessore Zanacchi.

“Il sindaco Virgilio e l’assessore Zanacchi stanno provando a raccontare una città che semplicemente non esiste. E lo fanno scegliendo con cura i numeri più comodi, ignorando quelli che descrivono la realtà.”

Secondo Portesani, il nodo è politico prima ancora che statistico. L’amministrazione – per lui- costruisce una narrazione positiva partendo da un dato limitato a un solo anno e a un perimetro ristretto, evitando di confrontarsi con un trend che dura da oltre un decennio.

“Qui non si stanno leggendo i dati, li si sta piegando a una narrazione. Si cambiano le parole per attenuare il problema, ma la realtà resta quella che i commercianti vivono ogni giorno: meno attività, più locali vuoti, meno vitalità.”

Dal territorio arriva una richiesta chiara: meno comunicazione e più scelte concrete. Servono una regia tra urbanistica e commercio, interventi contro i locali sfitti, tutela del centro storico e decisioni basate su dati completi, non selezionati.

Per Portesani, continuare a minimizzare il problema rischia solo di aumentare la distanza tra Palazzo e città reale. Cremona, conclude, “non ha bisogno di essere raccontata meglio: ha bisogno di essere governata meglio. E oggi questa distanza è sotto gli occhi di tutti”

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