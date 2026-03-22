Referendum, l'affluenza delle 23: a Cremona ha votato il 52.78% degli aventi diritto

Si sono chiusi per oggi, domenica, i seggi per le votazioni del referendum sulla giustizia.

Alle 23 a Cremona città l’affluenza, secondo il sito ufficiale del Ministero, è stata pari al 52.78%. Dopo la verifica su tutte e 76 le sezioni cittadine. La sezione 3 ancora una volta da record con l’affluenza pari al 60,97% degli aventi diritto. Alle 12 di domenica l’affluenza era stata del 20.19% mentre alle 19 del 49.31%. L’affluenza provinciale è del 51.82%.

Al referendum del 2020 quando gli elettori vennero chiamati a decidere sul taglio dei parlamentari alle 23 si era recato ai seggi il 18.79% degli aventi diritto.

La tessera elettorale è uno dei due documenti necessari per accedere al seggio. Fondamentale è quindi portarla con sé al voto. Ma bisogna anche assicurarsi di non aver esaurito gli spazi per la certificazione del voto. Qualora non fosse possibile apporre un nuovo timbro, infatti, non si potrà accedere alla cabina.

​Se la tessera elettorale non ha più spazi per il timbro, bisogna andare a rinnovarla nell’ufficio elettorale del comune che per l’occasione resta aperto per tutta la durata delle operazioni di voto.

Le urne per il referendum costituzionale 2026 si apriranno ancora lunedì mattina alle 7. Dalle 15 lo scrutinio.

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