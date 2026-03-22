Cremonese: la vittoria di Parma rilancia morale, entusiasmo e fiducia

Una vittoria di cuore, coraggio e qualità. La Cremonese ritrova un successo che mancava da dicembre e lo fa sull’insidioso campo del Parma, in un momento chiave della stagione. Al Tardini i grigiorossi conquistano tre punti meritatissimi sotto la guida del nuovo tecnico Marco Giampaolo, che ha da subito dato un’impronta alla squadra con il suo 4-2-3-1.

L’approccio è quello giusto. Al 6’ Pezzella serve in profondità Vandeputte, il belga percorre metà campo palla al piede e prova la conclusione da posizione defilata, Suzuki mette in corner. Il gol la Cremo lo trova al 23’ con Bonazzoli, ma la rete viene annullata per un fuorigioco precedente di Zerbin. Il primo tiro del Parma verso la porta di Audero arriva al 26’, ma la mira di Pellegrino è larga. Poco dopo Vandeputte crossa dalla sinistra, Bonazzoli cerca la deviazione vincente di testa, Suzuki blocca.

Nella ripresa la Cremo la sblocca: Terracciano mette dentro dalla destra, la retroguardia avversaria spazza male, ne approfitta Maleh che col mancino trafigge Suzuki con una bordata impressionante da fuori area per l’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo i grigiorossi spingono e raddoppiano: Payero cerca e trova Vardy, l’attaccante inglese con un assist delizioso serve Vandeputte che davanti a Suzuki non trema, mettendola all’angolino per il 2-0. Primo gol in Serie A per il fantasista belga che esulta visibilmente e giustamente emozionato. Nel finale l’arrembaggio dei padroni di casa, che provano a riaprirla con Nicolussi Caviglia, ma Luperto salva in corner.

Un successo pesantissimo per la Cremo che sale a quota 27 punti e si regala una vittoria che porta entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni. Dopo la sosta i grigiorossi saranno chiamati a un’altra partita fondamentale contro il Bologna.

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