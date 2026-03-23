La Cremonese c'è e in Serie A la lotta salvezza è ancora tutta da scrivere

Otto giornate ancora da giocare e lotta salvezza completamente riaperta. La vittoria a Parma della Cremonese ha avuto effetti benefici non solo per morale e autostima di una squadra che non vinceva da ben quindici turni, ma anche riguardo la classifica, considerati anche i risultati delle rivali.

La trentesima giornata di Serie A segna una vera e propria svolta per i grigiorossi, che sembravano essersi infilati in un tunnel senza via d’uscita. E invece il cambio in panchina, con l’arrivo di Marco Giampaolo al posto dell’esonerato Davide Nicola, ha prodotto immediatamente effetti più che positivi.

Grazie alla vittoria del Tardini, la Cremonese ha agganciato a quota 27 punti il Lecce, sconfitto di misura all’Olimpico dalla Roma con rete decisiva del giovane Robinio Vaz. Non solo, i grigiorossi hanno anche staccato di ulteriori tre punti Pisa e Verona, battute rispettivamente da Como e Atalanta e ora appaiate all’ultimo posto a quota 18.

Ma il 2-0 firmato da Maleh e Vandeputte ha avuto altri effetti: la lotta per evitare il terzultimo posto non è più una questione che riguarda esclusivamente Cremonese e Lecce. La Fiorentina, infatti, ha solo due punti in più (29) dopo il pareggio contro la capolista Inter. E non è tutto, perché anche il Cagliari è tornato a navigare in acque agitate, con soli tre punti in più (30) rispetto alla terzultima posizione, dopo il ko contro il Napoli. Torino e Genoa, anche loro sconfitte e appaiate a quota 33 punti, sono sicuramente più tranquille, ma non possono permettersi di abbassare la guardia con otto partite ancora da disputare.

Insomma, basandosi sul risultato della Cremo e su quello delle rivali si può dire che, in ottica grigiorossa, la trentesima giornata ha sicuramente sorriso. Giampaolo ha i suoi meriti, per aver trasmesso più coraggio a una squadra che a Parma ha colto un successo rivitalizzante. Ma, come aveva invocato lo stesso allenatore di Bellinzona nella conferenza stampa di presentazione, la fortuna ha sicuramente dato una mano, perché quasi tutti i risultati delle rivali possono far esultare i grigiorossi. Morale, la Cremo c’è e la lotta salvezza è ancora tutta da scrivere.

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