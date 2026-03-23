Tragico incidente a Porta Romana: la vittima è Marco Cauti

E’ Marco Cauti, 49enne di Cremona, la vittima del tragico incidente verificatosi venerdì a porta Romana. La sua vita è stata stroncata all’improvviso, in un soleggiato pomeriggio del primo giorno di primavera.

Marco proveniva da Corso Vacchelli e stava attraversando la piazza 4 Novembre all’altezza di via Gaspare Pedone, diretto verso Via Genala, quando una Citroen C3, condotta da un nonno 76enne di Cremona, l’ha travolto. Quest’ultimo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, proveniva da San Michele, e avrebbe avuto il semaforo verde, sebbene su questo punto siano ancora in corso accertamenti.

A nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimarlo: prima da parte di una dottoressa, che è passata di lì pochi minuti dopo l’incidente, e che ha cercato di tenerlo in vita in arrivo dei soccorsi, e poi degli operatori del 118, che gli hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. Marco Cauti non ha più ripreso conoscenza, ed è morto due giorni dopo in ospedale.

In ogni caso la Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 76enne, ha ordinato l’autopsia sul corpo della vittima, mentre la vettura è stata posta sotto sequestro.

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