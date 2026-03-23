ZLS e ZIS, via alla fase operativa. Mariani: "Una grande opportunità per il territorio"

Dopo diversi iter e passaggi burocratici, ora si entra nel vivo della questione, con risvolti positivi per l’economia dell’intera provincia.

Con l’approvazione da parte di Regione Lombardia dell’avviso per selezionare i progetti pubblico‑privati – come confermato anche dalla recente visita dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – si è ufficialmente aperta la fase operativa per la costituzione della nuova ZLS, la Zona Logistica Semplificata.

Se a un primo sguardo può sembrare un tema per addetti ai lavori, si tratta in realtà di una buona notizia per le imprese del territorio, che potranno beneficiare di agevolazioni fiscali e doganali.

Accanto alle ZLS arrivano anche le ZIS, le Zone di Innovazione e Sviluppo, modello sperimentale promosso da Regione Lombardia per rafforzare la competitività delle aziende.

Soddisfatto il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani.

“È una grande opportunità per il nostro territorio – spiega -. Il mondo dell’imprenditoria può presentare e aderire al bando in partenariato con gli enti pubblici, naturalmente insieme ai nuovi Comuni individuati nella delibera di Regione Lombardia come parte della ZLS. Qui nasce la necessità di un lavoro territoriale, un lavoro di squadra, che possa portare a risultati concreti in termini di investimenti e sviluppo”.

Nel progetto sono coinvolti anche diversi piccoli Comuni, che dovranno puntare su una sburocratizzazione sempre più efficace. La Provincia di Cremona si mette a disposizione di amministratori e uffici, mentre si guarda già ai prossimi mesi.

“Per quanto riguarda la ZLS – prosegue Mariani – faremo a breve un incontro con i Comuni, per spiegare il decreto di Regione Lombardia che definisce i criteri per accedere al bando, informando anche che verrà fornito supporto tecnico”.

“Per le ZIS invece – conclude – il 2 aprile ci sarà un incontro con gli stakeholder territoriali per ragionare insieme sulla presentazione del progetto”.

© Riproduzione riservata