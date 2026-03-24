Cassonetti strabordanti: segnalazioni dal quartiere Sant'Ambrogio

Nuovi problemi di incuria lungo le strade di Cremona.

Questa volta al centro delle segnalazioni c’è un condominio di via Architetti Dattaro, nel quartiere Sant’Ambrogio, a pochi passi da via Castelleone.

A denunciare la situazione è un residente della zona, esasperato dai cassonetti strabordanti e dalla spazzatura accumulata ormai da settimane, con odori intensi e disagi quotidiani.

“Da oltre un mese nella mia via persiste una situazione di degrado che non accenna a migliorare – spiega il residente –. Lungo il marciapiede del condominio recentemente ristrutturato si accumulano rifiuti abbandonati, sia all’interno dei cassonetti condominiali destinati alla raccolta differenziata, utilizzati in modo scorretto, sia direttamente a terra. Come mostrano le foto, questo provoca non solo un evidente disagio urbano, ma anche – soprattutto nelle giornate più calde – un forte odore sgradevole lungo tutta la via”.

Una situazione che, nonostante le ripetute segnalazioni al Comune e ad Aprica, non ha ancora trovato soluzione e che rischia di peggiorare anche a causa della presenza di numerosi appartamenti destinati agli affitti brevi.

“Abbiamo già effettuato diverse segnalazioni agli enti competenti – prosegue –. Dal Comune ci è stato risposto che non è di loro competenza e che deve intervenire Aprica; da Aprica, invece, ci hanno detto che, trattandosi di rifiuti non differenziati, non possono ritirarli e che verrà organizzato un intervento dedicato, senza però indicare una data. Nel frattempo, i rifiuti continuano ad aumentare“.

“Il condominio ospita diversi appartamenti destinati ad affitti a breve e medio termine – conclude – alcuni dei quali pubblicizzati anche su Airbnb. Una situazione che, evidentemente, contribuisce al problema”.

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