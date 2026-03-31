Iscrizioni aperte per la Mezza di Cremona. Tre distanze per vivere la città

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla “Mezza di Cremona”, la gara sui 21,097 km in programma domenica 20 settembre, prima edizione del nuovo corso della maratonina, da quest’anno organizzata da Triathlon Cremona Stradivari SSD, con il patrocinio del Comune di Cremona. La gara sarà omologata Fidal e si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Il percorso non è ancora stato annunciato, ma è certo che si svilupperà tra il centro storico, il lungofiume Po e le aree che circondano Cremona. La prima parte attraverserà i principali monumenti cittadini, mentre la seconda, più scorrevole, si aprirà verso tratti veloci con vista sullo skyline urbano. L’arrivo è previsto in Piazza Stradivari, ai piedi del Torrazzo.

Accanto alla distanza regina, la 21 km classica, il programma propone altre due gare pensate per tutti i livelli e aperte a tutti, la Stracremona, una 10 km non competitiva che condividerà partenza e primo tratto con la mezza, accessibile anche a chi cerca un percorso pianeggiante e scorrevole, e la 6 km Family Run. Per entrambe non serve tessera Fidal né esperienza agonistica, solo la voglia di correre o camminare per le strade della città.

Le iscrizioni sono già attive online, con quote agevolate nelle prime finestre temporali: per la mezza maratona si parte da 25 euro fino al 30 aprile, mentre la 10 km e la 6 km prevedono costi rispettivamente da 12 e 8 euro nelle prime scadenze. (tutte le informazioni sono già disponibili sul sito della manifestazione https://lamezzadicremona.it/). Le quote di iscrizione aumenteranno progressivamente con l’avvicinarsi della data della gara:

Mezza maratona 21 km (competitiva)

30/04/2026 € 25

31/07/2026 € 30

31/08/2026 € 35

06/09/2026 € 40

10 km (non competitiva)

31/07/2026 € 12

06/09/2026 € 15

6 km (non competitiva)

21/07/2026 € 8

06/09/2026 € 10

La giornata sarà accompagnata anche dall’Expo Village, con area ritiro pettorali, stand tecnici, intrattenimento e spazi food, in un contesto pensato per coinvolgere non solo i partecipanti ma l’intera città.

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