Maratonina di Cremona: cinque società podistiche unite per un nuovo progetto sportivo

Cinque società e un tavolo comune per non far scomparire la Maratonina di Cremona. Dopo la decisione dei Cremona Runners di sospendere il progetto dei 21 km con l’HMC per dedicarsi a una 10 km competitiva e non competitiva, si sta aprendo una fase nuova con l’obiettivo di non disperdere un patrimonio sportivo che la città sente ancora come proprio.

In Comune a Cremona, si è svolta una riunione che segna un passaggio importante. Attorno al tavolo si sono ritrovati i presidenti delle società podistiche del territorio, l’assessore allo Sport Luca Zanacchi e il delegato provinciale CONI Alberto Lancetti. Presenti Massimo Ghezzi per Stradivari Team, Ervano Vicini per Marathon Cremona, Marco Borsella per 3C e Claudio Grossi per Runtome; assente per indisponibilità Cremona Corre, che ha comunque fatto sapere di aderire all’iniziativa.

L’incontro aveva l’obiettivo di chiedere al Comune di Cremona di farsi parte attiva nel mantenere in vita un appuntamento che, negli anni, è diventato una vetrina sportiva e identitaria per la città. Ghezzi e Vicini hanno illustrato la volontà di raccogliere il testimone lasciato dai Cremona Runners e di lavorare insieme per dare continuità, evitando che Cremona perda una delle sue manifestazioni più riconosciute.

Nel corso della riunione è stato ripercorso il cammino che ha portato alla decisione di interrompere l’HMC e, al tempo stesso, è emersa la volontà di costruire un nuovo progetto condiviso, sostenibile e credibile, capace di tenere insieme tradizione, territorio e movimento podistico.

Dal Comune è arrivato un segnale di continuità, l’assessore Zanacchi ha condiviso il pensiero del sindaco Andrea Virgilio e ha espresso pieno sostegno, ribadendo che l’amministrazione si augura che la Maratonina continui a vivere e a rappresentare Cremona. “L’idea di organizzare questo incontro è maturata insieme a Massimo Ghezzi ed Ervano Vicini – ha spiegato l’assessore Zanacchi -. Abbiamo deciso di coinvolgere anche il delegato CONI e le altre associazioni per capire quali possano essere le prospettive future. Ci tengo a premettere che c’è una stima totale e assoluta nei confronti dei Cremona Runners per il lavoro svolto in questi anni: la città ha un vero debito di riconoscenza nei loro confronti, come allo stesso tempo c’è massimo rispetto per le scelte recenti che sono state fatte. L’amministrazione, come ha sempre fatto, sceglie di sostenere lo sport a 360 gradi e di supportare le realtà che ritengono importante continuare questa tradizione. Il senso della riunione era proprio verificare se esistessero i presupposti per ripartire. Era fondamentale ascoltare la rete delle associazioni, ed è emerso chiaramente che c’è un forte attaccamento alla Maratonina e la volontà condivisa di non lasciarla scomparire”.

Il prossimo passaggio sarà ora il confronto con i vertici FIDAL, per individuare una data utile e verificare l’inserimento dell’evento nel calendario federale.

A sottolineare il valore del percorso avviato è anche il delegato provinciale CONI, Alberto Lancetti: “Come delegato CONI sono orgoglioso di aver partecipato alla mia prima edizione della Maratonina in veste istituzionale, e sono grato a Michel Solzi per avermi permesso di viverla dall’interno. Quando ho saputo che non si sarebbe più tenuta sono rimasto rattristato, pur senza entrare nelle motivazioni di una scelta che so non essere stata semplice. Sono onorato di essere coinvolto oggi in questo nuovo progetto, che nasce da attori del nostro territorio. Come CONI Provinciale auguro loro buon lavoro, affinché possano centrare i loro obiettivi nel migliore dei modi”.

