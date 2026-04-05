La Cremonese parte male, reagisce, ma perde contro il Bologna: allo Zini finisce 2-1

Un avvio complicato, che ha compromesso il risultato finale del match. La Cremonese va sotto di due gol nei primi 15 minuti e non riesce a rimontare. Il Bologna passa allo Zini grazie alle reti di Joao Mario e Rowe. Nel finale Bonazzoli dal dischetto sigla il definitivo 2-1.

Gli ospiti passano subito al 3’: Miranda crossa dalla sinistra, sul secondo palo Joao Mario calcia col destro al volo e batte Audero. Al 13’ i rossoblù vanno a un passo dal raddoppio con Sohm che, di fronte ad Audero, prova lo scavetto, senza trovare porta o compagni. Poco dopo anche Bernardeschi ci prova da fuori col mancino, ma la mira è alta. Al 16’ il 2-0 diventa realtà: Miranda mette dentro per Rowe che di prima intenzione trova la porta e un impreciso Audero per il raddoppio. Al 24’ Zerbin crossa teso alla ricerca di Djuric, Ravaglia blocca. Al 28’ Rowe ci prova col destro, il tiro è alto. Al 33’ Terracciano sbaglia il retropassaggio servendo Castro che calcia tutto solo, Audero si oppone in corner. Al 40’ Vitik colpisce di testa su sviluppi di corner, Audero blocca. Al 42’ Moro colpisce una clamorosa traversa su calcio di punizione.

All’intervallo Giampaolo inserisce Bondo, Thorsby e Okereke per Vandeputte, Grassi e Djuric. Al 47’ Castro punta Bianchetti e calcia alla ricerca del primo palo, ma mette alto. Dopo 8 minuti dall’inizio del secondo tempo Thorsby è costretto a chiedere il cambio per un problema al polpaccio, al suo posto Payero. Al 59’ Pezzella pennella dalla sinistra, Bonazzoli sul secondo palo calcia al volo, Ravaglia si lancia e mette in corner. Al 71’ Payero calcia dall’interno dell’area di rigore, Ravaglia para. I grigiorossi protestano per un sospetto tocco di mano di un difensore rossoblù. Al 74’ Zerbin ha un’altra grande chance di testa, ma mette a lato da ottima posizione. Al minuto 81 Castro ci prova da posizione defilata, Audero respinge. In pieno recupero Ravaglia stende Floriani Mussolini, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Bonazzoli la riapre. Nel finale Maleh viene espulso dopo revisione al Var per un contatto con Zortea. Anche Ferguson lascia il Bologna in dieci per un doppio cartellino giallo.

Cremonese che resta dunque a quota 27 punti, comunque in piena corsa per lottare per la salvezza. Grigiorossi impegnati sabato 11 aprile sul campo del Cagliari, per un vero e proprio scontro diretto.

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