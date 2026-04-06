"Nutria alla griglia": il pranzo di Pasquetta virale sui social

Pasquetta è solitamente sinonimo di pic nic e grigliate. E allora ecco che c’è un menù “speciale” che è tornato ancora una volta alla ribalta. Quello pensato dal primo cittadino di Gerre de Caprioli Michel Marchi: nutria alla griglia.

Il sindaco chef – dopo aver parlato con noi di Cremonaoggi e CR1 su questo animale in chiave culinaria – è diventato virale nel giorno di Pasquetta grazie anche alla presenza delle telecamere di Mattino5, trasmissione di Canale5, che hanno ripreso la preparazione della nutria.

A spiegare come si cucina questo particolare piatto è la cuoca della Confraternita della Nutria, intervistata dal giornalista Marcello Piazzano. “La preparazione è molto semplice – racconta la donna -. La sera prima si mette la carne a marinare con limone, aglio ed erbe aromatiche. Il giorno successivo, una volta tolta dalla marinatura e asciugata, si procede con una cottura simile a quella del coniglio, realizzando un arrosto tradizionale”.

L’unica variazione riguarda la sfumatura: “Si usa la birra al posto del vino bianco“, precisa, sottolineando come questo conferisca un aroma particolare.

Marchi, che vede questa cadenza culinaria come possibile soluzione per contenete l’espansione della specie, aggiunge poi sulle proprietà della carne: “È estremamente magra, tra le più leggere in natura, con appena l’un per cento di grassi. È tenera, delicata e si presta a molte ricette diverse”.

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