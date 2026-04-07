Deceduto il ventenne aggredito con una spranga a San Bernardino: caccia al colpevole

È deceduto il ragazzo di vent’anni, aggredito con un presunto colpo di spranga a Crema, nel quartiere di Via San Bernardino, nella tarda serata di Pasquetta intorno alle 22.30.

Sul posto sono intervenute le squadre dei carabinieri, gestiti dal Tenente Colonnello di Cremona Massimiliano Girardi e dal comandante della compagnia dei carabinieri di Crema capitano Laviola, che hanno coordinato le operazioni della scientifica.

L’episodio non è stato ancora ricostruito con certezza: il ragazzo è stato soccorso in fin di vita in mezzo alla strada di Via Brescia, dopo essere stato colpito con violenza da una sprangata. Da chiarire anche le ragioni che hanno portato a commettere il gesto da parte del responsabile.

In nottata anche il pm è arrivato sul luogo dell’accaduto: si indaga per omicidio.

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