Cremonese, la notte prima dell’esame Cagliari: crocevia decisivo

“Notte prima degli esami” cantava Antonello Venditti nel lontano 1984. Una canzone che ha segnato nel profondo diverse generazioni, la colonna sonora di tante notti prima di un avvenimento importante. Anche la Cremonese sta vivendo la sua notte prima dell’esame Cagliari, una gara in cui non ci si gioca tutto, ma sicuramente una buona fetta dell’obiettivo salvezza passa dalla Sardegna.

All’Unipol Domus si affrontano due squadre distanti tre soli punti in classifica. La sfida è talmente sentita dalle parti di Cagliari che la società sarda ha optato per il ritiro. Filtra poco o nulla sulla squadra allenata da Pisacane, ritrovatasi all’improvviso nella lotta salvezza. Una squadra che, dopo le tre vittorie di gennaio contro Juventus, Fiorentina e Verona, sembrava potesse mantenere la categoria senza grossi patemi. Poi 2 punti nelle otto partite successive, una spirale negativa che ha consegnato anche i sardi alle sabbie mobili della classifica.

Una crisi che la Cremonese ha già affrontato in precedenza, una carenza di risultati che ha portato anche al ribaltone in panchina. Percorsi diversi nei tempi, quelli dei grigiorossi e dei sardi, ma per certi versi simili. Alle 15 di sabato però, al fischio d’inizio, tutto si azzererà, perché in quei 90 minuti c’è ancora un capitolo importante da scrivere del finale di stagione.

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