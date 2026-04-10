Cremonese
Cremonese: recuperato Sanabria, sono cinque gli assenti tra i grigiorossi
L'attaccante sudamericano fa parte della lista dei convocati da mister Giampaolo. Indisponibili per la trasferta a Cagliari: Thorsby, Collocolo, Maleh, Vardy e Moumbagna
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Ecco i grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per Cagliari-Cremonese, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma sabato 11 aprile alle ore 15 allo stadio “Unipol Domus”. Saranno cinque gli assenti: Thorsby, Collocolo, Maleh, Vardy e Moumbagna.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino
CENTROCAMPISTI
3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 21 Lottici Tessadri, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
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