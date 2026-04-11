Fieragrumello, mezzo secolo di storia: tra stand ed eventi aperta la due giorni di festa

Stand da tutta Italia, trattori, convegni, mostre e tante iniziative.

È questo – e molto altro ancora – “FierAgrumello“, la grande festa ospitata al campo sportivo di Grumello Cremonese, che quest’anno celebra il suo 50° anniversario.

Nata nel 1976 su iniziativa dell’allora sindaco, la fiera ha aperto le porte nella mattinata di sabato a espositori e visitatori, dopo alcuni giorni di appuntamenti dedicati al mondo agricolo.

L’obiettivo: riscoprire ancora una volta i valori della terra, con uno sguardo rivolto al futuro.

“È un anniversario molto importante – spiega Maria Vittoria Berselli, presidente di FierAgrumello –. Cinquant’anni sono un traguardo enorme. Quest’anno abbiamo tantissimi stand e cibo per tutti i gusti, grazie a un’ampia scelta di street food proveniente da diverse parti del mondo. Inoltre, un ricco programma musicale: dai Barabba Gulasch, che propongono brani anni ’70-’80 in chiave balcanica e animeranno le vie della fiera, ai concerti sotto il tendone dell’area street food. Domenica, poi, spazio anche al karaoke con Fabio Prestinari e tanta altra musica”.

Il taglio del nastro è previsto per la mattinata di domenica. A completare il quadro, diverse iniziative culturali e i premi più attesi di questa edizione speciale.

Un anniversario importante, celebrato a dovere con una grande festa.

“FierAgrumello è una tradizione per tutta la comunità – conclude Berselli –: un modo per portare l’agricoltura, e non solo, al centro del paese, mostrando a tutti la bellezza di Grumello”.

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