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Cronaca

Oltre duecento anni di fedeltà e sacrificio: in Comune la mostra sulla storia dell'Arma

di Eleonora Busi

Dalle origini dell'Arma fino ai giorni nostri: il materiale esposto nelle sale non racconta solo l'evoluzione di una divisa, ma la crescita di un'intera Nazione. Aperta fino al 26 aprile

Il servizio di CR1
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Le sale del Palazzo Comunale di Cremona si vestono di storia per ospitare la mostra “Carabinieri. Nei secoli fedeli”.

L’iniziativa, curata dall’Associazione Nazionale Carabinieri con il sostegno del Comune, apre una finestra su oltre duecento anni di fedeltà e sacrificio.

Dalle origini dell’Arma fino ai giorni nostri: il materiale esposto non racconta solo l’evoluzione di una divisa, ma la crescita di un’intera Nazione.


La mostra è un’occasione per ribadire i valori di legalità e vicinanza al cittadino dell’Arma, soprattutto ai giovani e alle scuole, inserendosi nel cammino che porterà al prossimo 5 giugno, data in cui si celebrerà il 212° anniversario della Fondazione dell’Arma.

La mostra resterà aperta fino al 26 aprile. Sarà possibile visitarla dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, mentre la domenica e i festivi dalle 9 alle 13.

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