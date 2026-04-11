Riaperto il supermercato Carrefour di di via San Tomaso: previste anche nuove assunzioni

Dopo un periodo di difficoltà e di conseguente stop dell’attività, con i dipendenti in cassa integrazione, gli scaffali vuoti e assenza del servizio di vigilanza, tutto nell’ambito della vendita al gruppo New Princess con l’obiettivo di rilanciare il marchio storico GS, ha riaperto oggi i battenti il supermercato Carrefour di di via San Tomaso.

A differenza degli altri punti vendita di questo marchio, per i quali tutto era già stato stabilito, per quello del centro di Cremona, gestito in franchising, gli accordi per la cessione si erano prolungati, creando tutta una serie di disagi durati un paio di mesi.

Ora però le porte del supermercato si sono riaperte e si lavora a pieno regime. Tutti i dipendenti sono stati confermati e si pensa addirittura a nuove assunzioni. Stamattina, alla riapertura, erano già presenti numerosi clienti.

La presidente del Comitato di quartiere Centro, Rita La Fata, ha salutato con soddisfazione la ripresa dell’attività: “E’ una riapertura positiva per il centro storico e per le altre zone di Cremona”.

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