Giampaolo: "La squadra mi è piaciuta fino al gol subito, poi ci siamo tolti dalla gara"

Si aspettava una reazione diversa dopo la rete del vantaggio di Esposito?

“Fino a quel momento la squadra ha fatto molto bene, con inerzia e controllo della gara. Dopo il gol sono deluso della non reazione e del fatto che nella testa dei ragazzi potesse passare il pensiero di avere perso. Se devo recriminare qualcosa recrimino la mancata reazione e il poco coraggio nel cercare di imbastire delle occasioni che potessero mettere in difficoltà il Cagliari”.

Si aspettava di più dai suoi in termini di piano gara?

“Hanno fatto bene, ma fino al gol. Dobbiamo rimproverarci i 27 minuti finali nei quali non ci abbiamo provato in maniera convinta e lucida, abbiamo perso la fiducia. Non mi faccio condizionare dal risultato, la squadra mi è piaciuta fino al gol e non mi è piaciuta dopo”.

In conferenza stampa ha detto che questa partita avrebbe dato la misura della squadra. Quali sono le sue considerazioni alla luce del risultato?

“Ne parlavo in riferimento alla forza mentale, perché questa è una guerra di nervi che durerà fino alla fine. Secondo me la squadra aveva avuto un approccio alla gara molto positivo, con le idee giuste per fare una partita seria, tant’è che il Cagliari è stato in difficoltà nel primo tempo. Poi può capitare di subire gol, ma non può capitare la mancata reazione. Nell’ultima mezz’ora non siamo stati bravi a mettere pressione al Cagliari, in più ci sono state diverse perdite di tempo, insomma non si è giocato… Questo non mi è piaciuto”.

Come ripartire dopo la partita di oggi?

“È questione di rabbia, questa sconfitta non ci stava per quella che è stata la partita in generale. Il rimpianto sta nella reazione troppo sporadica, di istinto, e non frutto di qualcosa che ti incendiasse dentro per rimetterla a posto. Abbiamo perso un’occasione, ma il campionato non è ancora finito e lotteremo fino all’ultimo”.

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