La Cremonese spreca troppo, Esposito la decide: il Cagliari vince 1-0

Tante occasioni sprecate, poi il calo fisico e la beffa. La Cremonese non riesce a concretizzare nella prima ora di gioco e deve arrendersi al gol da tre punti di Esposito. Il Cagliari all’Unipol Domus vince 1-0 e ottiene un successo determinante nella lotta salvezza.

I padroni di casa, spinti dal proprio pubblico, partono con convinzione: al 3’ Palestra col mancino ci prova da fuori, Audero si supera e mette in corner. Al 9’ Pezzella, sugli sviluppi di calcio d’angolo, calcia dal limite, sfiorando il palo. Due minuti dopo Bonazzoli serve Okereke in profondità, ma il nigeriano, tutto solo davanti a Caprile, perde l’equilibrio e non riesce a calciare. Al 21’ Vandeputte crossa dalla sinistra, Okereke è libero di colpire di testa, ma la sua deviazione è troppo centrale e viene bloccata da Caprile. Al 23’ altro cross, questa volta di Pezzella, Floriani Mussolini anticipa tutti di testa, ma Caprile blocca. Al 34’ Esposito crossa per Folorunsho, ma il suo colpo di testa è debole. Al 40’ Gaetano e Folorunsho cercano la porta di Audero, ma Baschirotto prima, e Luperto poi, respingono.

La ripresa si apre con un tiro da fuori di Deiola, la mira è larga. Al 54’ ci prova anche Borrelli di testa, Audero blocca. Poco dopo chance enorme per Bonazzoli che sterza sul mancino e cerca il primo palo, la palla sfiora il palo. Al 57’ Deiola calcia da posizione sfavorevole e mette alto. Al 60’ Mina colpisce di testa, ma non trova la porta. Al 63’ il Cagliari passa: Zé Pedro pesca sul secondo palo Esposito che di testa batte Audero per l’1-0. Giampaolo corre ai ripari inserendo Sanabria e Payero per Vandeputte e Floriani Mussolini. Al 75’ Audero si supera sul colpo di testa di Deiola, respingendo in rimessa laterale. Giampaolo a questo punto sceglie le carte Djuric e Zerbin per Okereke e Bondo. Mosse che non portano a variazioni nel risultato finale.

Cremonese che resta dunque a quota 27 punti, Cagliari che avanza a 33. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 19 aprile allo Zini contro il Torino.

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