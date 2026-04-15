Fontana di Porta Po: nuova integrazione della spesa per il ripristino

Il Comune stanzia altre risorse per ripristinare i getti d’acqua della fontana di piazza Cadorna. Dopo l’affidamento, lo scorso dicembre, dei lavori propedeutici per la rimessa in funzione con la sistemazione dell’impianto idrico, durante le prove di collaudo è emerso che gli otto ugelli del gioco d’acqua esterno non funzionano in modo corretto e che alcuni presentano segni di usura non riparabili.

Si è resa quindi necessaria la sostituzione di 8 ugelli e relative saracinesche per una spesa di 2.222 euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Acquafert s.r.l. di Cicognolo.

I lavori per il rifacimento dell’impianto idraulico erano iniziati attorno al 10 febbraio mentre nei mesi scorsi erano partiti quelli per la sostituzione dell’impianto elettrico.

“Successivamente – aveva speigato in quella occasione l’assessore Simona Pasquali – verrà realizzata anche la nuova illuminazione. Una volta conclusi tutti gli interventi, la fontana potrà tornare ai suoi antichi fasti, anche dal punto di vista luminoso. Dovremmo riuscire a concludere entro la primavera – afferma Pasquali – e, una volta sistemata anche l’aiuola, finalmente potremo rivedere l’acqua zampillare”.

Sono anni, ormai, che si parla della fontana di Porta Po, una delle principali via d’ingresso alla città e il suo ripristino ha sempre incontrato una serie di difficoltà legate alla vetustà dell’impianto.

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