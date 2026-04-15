Ponte in ferro, ancora silenzio sui lavori: i commercianti chiedono chiarimenti

Mentre si attende di sapere e conoscere esattamente le date e le modalità di transito sul ponte in ferro durante i lavori di quattro mesi che dovrebbero partire a metà maggio, l’infrastruttura torna sorvegliata speciale dopo i recenti sopralluoghi sulla passerella ciclabile e i pezzi di asfalto (grossi) che invadono la carreggiata. Sono quelli dei vari rattoppi a cui i lavori di manutenzione sulla carreggiata dovrebbero mettere fine una volta per tutte. Si attende di capire se ci sarà il tanto acclamato pedaggio zero in autostrada tra Castelvetro e Cremona nei mesi dei lavori, ma a ora tutto tace.

Chi non vuole tacere anzi, vuole farsi sentire, sono i commercianti. Confesercenti Piacenza incontrerà giovedì 16 aprile nella canonica della chiesa di Croce Santo Spirito di Castelvetro i commercianti ed artigiani del paese.

Un confronto pubblico per fare il punto della situazione e definire richieste e rivendicazioni da portare ai tavoli istituzionali. Il sindaco di Cremona e quello di Castelvetro, coinvolti concretamente nel tema ponte, attendono ancora la convocazione di un tavolo di lavoro per questi interventi da parte della Prefettura di Piacenza ma anche risposte da parte di Anas.

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