Cronaca
Zampilla la fontana a Porta Po, i cremonesi: "Un bel biglietto da visita verso il centro"
Terminati i lavori di ripristino, per un totale di circa 50mila euro. Soddisfazione da parte dei cittadini
Nuove aiuole, un tocco di colore e soprattutto una notizia attesa da tempo.
Dopo i lavori di ripristino, torna a zampillare la fontana di piazza Cadorna, a Porta Po a Cremona. Gli interventi, per un costo complessivo di circa 50mila euro, sono stati realizzati in più annualità a partire dal 2024.
Realizzata nel 1955 nell’ambito di una più ampia trasformazione del tessuto urbano della zona, la fontana era rimasta spenta dal 2022.
Ora acqua e giochi di luce tornano protagonisti, restituendo valore a uno spazio simbolico e offrendo un biglietto da visita rinnovato a chi entra in città: un intervento che contribuisce allo sviluppo del panorama urbano e che è stato accolto con favore da molti cremonesi.
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