Zampilla la fontana a Porta Po, i cremonesi: "Un bel biglietto da visita verso il centro"

Nuove aiuole, un tocco di colore e soprattutto una notizia attesa da tempo.

Dopo i lavori di ripristino, torna a zampillare la fontana di piazza Cadorna, a Porta Po a Cremona. Gli interventi, per un costo complessivo di circa 50mila euro, sono stati realizzati in più annualità a partire dal 2024.

Realizzata nel 1955 nell’ambito di una più ampia trasformazione del tessuto urbano della zona, la fontana era rimasta spenta dal 2022.

Ora acqua e giochi di luce tornano protagonisti, restituendo valore a uno spazio simbolico e offrendo un biglietto da visita rinnovato a chi entra in città: un intervento che contribuisce allo sviluppo del panorama urbano e che è stato accolto con favore da molti cremonesi.

© Riproduzione riservata