Bianchetti: "Proviamo tutti tanta amarezza per non aver portato a casa un punto"

Entrato al posto dell’infortunato Federico Baschirotto, il capitano di mille battaglie Matteo Bianchetti ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata contro la Lazio.

Sul primo gol siglato dalla Lazio non siete riusciti a commettere un fallo tattico per fermare l’azione…

“E’ una cosa che il mister ci dice da tempo, perché purtroppo quest’anno è già successo tante volte. Un fallo tattico ci avrebbe evitato tanti gol in questa stagione. Purtroppo non possiamo permetterci queste disattenzioni. Proviamo tutti tanta amarezza per non aver portato a casa un punto”.

Secondo te esiste il problema della mancanza di un centrocampista capace di creare gioco?

“Queste sono domande che vanno fatte alla società. Io conosco, per aver giocato con loro, le qualità di calciatori tipo Vazquez e Castagnetti, che sono partiti. Siamo questi e dobbiamo sopperire alle mancanze tecniche con altre qualità”.

E’ la peggiore retrocessione della storia della Cremonese secondo te?

“Sul fatto che non si entra in campo con orgoglio non sono d’accordo. E’ vero che una costante quest’anno è stata incassare tanti gol a inizio gara. Tre anni fa la Serie A è stata un’agonia e io c’ero, non è paragonabile a questa stagione. Quest’anno nessuno si aspettava un finale così amaro dopo il bel girone d’andata che abbiamo disputato. Anche oggi abbiamo dimostrato di esserci. Ci sono ancora tre partite. E non possiamo permetterci di mollare”.

Secondo il mister, il gol di Noslin nel recupero è arrivato per un eccesso di coraggio della Cremo, nel provare a vincere la partita…

“Ci abbiamo provato fino alla fine, questo è vero, vedi l’occasione che ha avuto nel finale Bondo. Noslin ha fatto un gran gol. In certe situazioni, però, bisogna essere più maturi, perché anche un pareggio questa sera sarebbe stato di vitale importanza”.

Come avete assorbito psicologicamente questa sconfitta?

“Stasera non è facile, c’è tanta delusione, abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte. Domani dobbiamo resettare e pensare al Pisa. Non esiste che questo ko ci condizioni, perché siamo un gruppo composto da gente matura”.

Quanto è favorito il Lecce? Cosa pensi di mister Giampaolo?

“Le percentuali non le so, ma sicuramente i pugliesi hanno un bel vantaggio. Però le partite vanno giocate. Il mister è arrivato da poco e ha cercato di trasmettere le sue idee e, forse, non abbiamo avuto il tempo per assimilarle al cento per cento”.

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