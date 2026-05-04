Terracciano: "Adesso è il momento di essere uomini prima che giocatori"

Queste le parole del difensore grigiorosso Filippo Terracciano al termine di Cremonese-Lazio, rilasciate in zona mista ai microfoni di CR1.

Qual è l’umore dopo la sconfitta di oggi?

“Fa tanto male, ma non abbiamo assolutamente tempo di piangerci addosso. E’ il momento di essere uomini prima che giocatori, non abbiamo il lusso di concederci pensieri negativi o rimpianti, bisogna mantenere lucidità e coesione e fare il possibile nelle ultime tre partite per non dare vantaggi alle avversarie”.

Pensi che si sia visto qualcosa di diverso dopo la sfida della scorsa settimana?

“Penso che la gara sia stata fatta bene, con lucidità, siamo usciti bene dal basso e quindi non ci è mancata serenità. Forse col Napoli sì, ma oggi siamo stati coraggiosi e abbiamo pagato solo le due ingenuità sui gol concessi”.

Cos’è mancato stasera?

“Nel finale abbiamo avuto qualche occasione come il tiro di Bondo, sono episodi ma dobbiamo creare gioco per aumentare le occasioni e quindi portare a casa i risultati”.

Domenica allo Zini arriva il Pisa…

“Sicuramente è la partita di una stagione, a maggior ragione non abbiamo margini di errore e quindi sarà fondamentale mantenere la lucidità senza voler strafare o essere frenetici. Solo così possiamo raggiungere il nostro obiettivo”.

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