Cremona candidata a Capitale Italiana della Cultura 2029: una giornata di ascolto e partecipazione

Il Comune di Cremona apre ufficialmente il cammino verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 con un primo appuntamento dedicato all’ascolto, al confronto e alla costruzione condivisa del progetto. Un’iniziativa che coinvolgerà istituzioni, realtà culturali e associazioni del territorio, chiamate a contribuire attivamente alla definizione della visione futura della città.

L’incontro si terrà giovedì 14 maggio 2026 a Palazzo Affaitati, dalle 14.30 alle 17.00, e rappresenterà il primo passo di un percorso più ampio di partecipazione territoriale che accompagnerà la redazione del dossier di candidatura.

La giornata si aprirà in Sala Manfredini con gli interventi del sindaco Andrea Virgilio e degli assessori Rodolfo Bona e Luca Burgazzi, che illustreranno la visione alla base della candidatura: fare della cultura un elemento centrale di partecipazione, crescita collettiva e sviluppo del territorio.

L’idea guida è quella di un progetto trasversale, capace di attraversare le diverse politiche comunali e di valorizzare l’intero ecosistema culturale cittadino e provinciale, riconoscendo la ricchezza e la pluralità delle esperienze già presenti sul territorio. Il lavoro sarà accompagnato da Itinerari Paralleli Impresa Sociale, che guiderà i partecipanti nella presentazione del percorso di candidatura, degli obiettivi e delle modalità di coinvolgimento nei tavoli tematici previsti nel pomeriggio.

Dopo una prima fase introduttiva, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro che si svolgeranno in diversi luoghi della cultura cittadina: il Centro Fumetto Andrea Pazienza, gli spazi dell’Informagiovani, il laboratorio didattico della Pinacoteca e il Museo di Storia Naturale. Qui verranno affrontati cinque temi chiave, pensati per raccogliere contributi e visioni da parte delle realtà coinvolte. L’iniziativa non si limita a essere uno strumento funzionale alla scrittura del dossier, ma si propone come un momento di valore per l’intero sistema culturale cittadino. Un’occasione concreta di dialogo e collaborazione, in cui costruire relazioni e immaginare insieme il futuro culturale di Cremona.

Il percorso ha già raccolto un’ampia adesione: circa 40 realtà culturali e associative hanno confermato la propria partecipazione, segnale dell’interesse e dell’attenzione che l’iniziativa sta suscitando nel tessuto cittadino.

Le realtà che desiderano ancora aderire potranno farlo entro martedì 12 maggio, scrivendo alla Segreteria dell’Assessorato alla Cultura all’indirizzo: segreteria.cultura@comune.cremona.it

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