Manca meno di un mese al “debutto” della ex Fornace Frazzi come spazio espositivo, dopo l’accurato restauro conservativo del Forno Grande, realizzato nell’ambito degli interventi del Pnrr nel quartiere Po per oltre 2 milioni di euro, che ha consentito il recupero del tunnel ellittico dove venivano cotti i laterizi e la creazione di nuovi spazi, tra cui la grande terrazza sulla copertura.

L’occasione sarà il progetto espositivo dell’Associazione Artisti Cremonesi, “Figurative art project – Irreverent festival”, che dal 4 al 7 giugno animerà questi luoghi dando spazio a giovani artisti emergenti da tutta Italia. Un progetto autofinanziato attraverso un crowfunding sulla piattaforma Ginger che chiuderà il 15 maggio e che già ora ha superato l’obiettivo dei 5.000 euro, Lo stesso comune di Cremona ha creduto molto in questo progetto, contribuendovi con 4000 euro.

“Il progetto di intervento sull’Area Frazzi – si legge nella delibera di Giunta del 6 maggio – ha avuto come scopo principale la rigenerazione urbana dell’intero comparto, con obiettivi specifici quali, oltre al recupero del patrimonio storico – industriale e al riuso degli edifici, la creazione di spazi culturali e sociali e il miglioramento della fruibilità pubblica, restituendo alla città di Cremona un nuovo polo culturale e aggregativo.

Il progetto presentato dall’Associazione Artisti Cremonesi aps rappresenta una proficua occasione di valorizzazione del nuovo spazio, creando un dialogo virtuoso tra passato e presente nonché tra storia, arte e cultura”.

Come ha spiegato Damiano Conti Borbone, presidente dell’Associazione Artisti Cremonesi in occasione di una prima presentazione qualche settimana fa, ” questo è un progetto che abbiamo in mente da un bel po’ di mesi e che con cura abbiamo preparato per i nuovi spazi dell’area Frazzi.

“Ci tengo a ringraziare il Comune di Cremona, che ci ha dato la disponibilità di essere i primi a disporre in questo nuovo centro culturale. Abbiamo cercato di aprire queste nuove porte e nuove possibilità sia per la città che per noi, anche a molti altri artisti che provengono da tutta Italia. Quindi il nostro intento è proprio quello di dare una possibilità in più a chi inizia la propria carriera esponendo in un luogo storico che però sta riaprendo e che potrà dare a Cremona una marcia in più”.

L’apertura di questa prima esposizione coincide con l’affidamento gestionale e organizzativo del complesso del Forno Grande al Settore Cultura e Turismo del comune di Cremona, che afferisce agli assessori Luca Burgazzi (Turismo) e Rodolfo Bona (Cultura).

Positivo il parere di Burgazzi che tra le sue deleghe detiene anche le politiche a favore dei giovani. “Il festival si configura come uno spin off di Cremona Contemporanea”, spiega, “e dà spazio ad una associazione storica, come l’Aac, che si è recentemente rinnovata. Lo spazio espositivo del Forno Grande è stato assegnato in concessione direttamente dal Comune, sulla base della proposta presentata e per il tempo necessario alla manifestazione, ma in quello stesso contesto ci sono altri due locali che intendiamo concedere ad associazioni attraverso un bando”.

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