Atti vandalici e imbrattamenti in via Manzoni. Una situazione che va avanti da tempo e che ha portato anche a un’interrogazione in Consiglio comunale, a cui ha risposto Santo Canale.

“Abbiamo già incaricato i tecnici per il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle scritte” ha detto. “Per quanto riguarda invece gli edifici, essendo proprietà private, il Comune non può intervenire direttamente, altrimenti si rischia un danno erariale. Ricordo inoltre che chi subisce questi atti vandalici deve denunciare: ad oggi, agli atti, non risulta alcuna denuncia”.

Sull’episodio, avvenuto circa un mese fa, è intervenuto anche il consigliere Marco Olzi, capogruppo Fdi, che ha presentato un’interrogazione.

“Un mese fa si è arrivati al culmine di una serie di episodi davvero incresciosi che hanno coinvolto via Manzoni e le vie limitrofe, con abitazioni private e persino l’asfalto imbrattati” ha sottolineato.

“I residenti ci hanno scritto indignati, anche perché alcune case erano state ristrutturate di recente. Abbiamo chiesto all’amministrazione quali azioni intenda mettere in campo, anche attraverso le telecamere“.

Dall’assessore è arrivata la conferma dell’assenza di denunce. Marco Olzi ha risposto

“Prendiamo atto di quanto ci è stato detto, ma andremo avanti a sensibilizzare sul tema. Questi episodi causano un danno ai privati e un danno d’immagine alla città. Per questo invitiamo chi subisce atti vandalici a denunciare”.

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