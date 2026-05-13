Un capitolo si chiude: la serie A vola a Roma lasciando vuoto e nostalgia in città

Sono Raequan Battle con una schiacciata e Payton Willis con una tripla, specialità della casa, a chiudere definitivamente la storia della Vanoli a Cremona. La vittoria su Trieste rappresenta infatti l’ultimo capitolo di una storia durata 23 anni sotto il nome Vanoli, ma dal 1999 come società. Una storia che ha appassionato la Cremona della pallacanestro, con vittorie insperate come quella storica della Coppa Italia a Firenze nel 2019, o il triplete in Serie A2 nella stagione 2022-23.

Tanti i campioni che hanno indossato la canotta biancoblù e da Cremona hanno spiccato il volo vincendo scudetti, come Pippo Ricci e Paul Biligha, o approdando addirittura in NBA come Simone Fontecchio. Icone americane come Drake e Travis Diener e italiane come Peppe Poeta, Andrea Pecchia e Marco Cusin, giocatori che hanno sentito forte il legame con la città come Andrea Conti, Pierluigi Brotto e Luca Vitali, attualmente ancora in società, fino ai giovani lanciati verso l’alto livello come Matteo Spagnolo e oggi Davide Casarin.

Volti che hanno vissuto Cremona e la sua pallacanestro, mantenendo volentieri un legame con la città e onorandone la vocazione cestistica. Per non parlare poi degli allenatori, su tutti Meo Sacchetti, che ha ottenuto i migliori risultati in termini assoluti, con la Coppa Italia, il secondo posto in regular season e le semifinali playoff scudetto, ma anche un giovane Andrea Trinchieri, diventato cremonese d’adozione, o ancora Cesare Pancotto e Paolo Galbiati, fino all’uomo del triplete Demis Cavina e all’ultima guida in panchina Pierluigi Brotto, capace di ribaltare tutti i pronostici e salvare la Vanoli per due anni consecutivi.

Ora, com’era nell’aria da qualche mese, è calato il sipario. La matricola continuerà ad esistere, la storia continuerà ad essere scritta, ma non a Cremona: altrove, a Roma. Lasciando una ferita profonda nei tanti tifosi, abbonati e sostenitori che hanno seguito un campionato dopo l’altro senza lesinare applausi e anche qualche critica, ma sempre con il rispetto che il mondo Vanoli ha insegnato.

Qualsiasi cosa riserverà il futuro, in Serie A o in NBA Europe, per Cremona è un epilogo triste. Anche se la palla a spicchi continuerà a rimbalzare sul parquet del PalaRadi, quando scompare una realtà per un territorio è sempre una sconfitta.

La storia:

Fondazione: 1999 come Gruppo Triboldi Basket: rileva la Soresinese Basket e acquisisce i diritti della Serie B da Bernareggio. Primo allenatore: Simone Lottici.

Main sponsor: dal 2003 Ferramenta Vanoli

Denominazione: dal 2011 Guerino Vanoli Basket

Sede sociale: Cremona

Colori sociali: bianco e blu

Simbolo: falco

Inno: Un sogno a canestro (L-Project)

Campo da gioco: PalaRadi di Cremona

Palmares:

1 Coppa Italia di Serie A1 (2019)

1 Coppa Italia LNP

1 Supercoppa LNP

2 Campionati di Serie A2

Campionati di Serie A1: sedici (2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2023-24, 2024-25, 2025-26)

Miglior piazzamento in A1: 2018-19, secondo posto in regular season e semifinali playoff scudetto

Principali allenatori: Andrea Trinchieri, Attilio Caja, Cesare Pancotto, Meo Sacchetti, Paolo Galbiati, Demis Cavina, Pierluigi Brotto

Principali giocatori: Simone Fontecchio, Travis Diener, Keith Langford, Gianpaolo Ricci, Quadre Lollis, Andrea Conti, Troy Bell, Marco Cusin, Brandon Brown, E.J. Rowland, Daniele Cinciarini, Von Wafer, Artur Drozdov, David Lighty, Luca Vitali, Cameron Clark, Deron Washington, Tyrus McGee, Jason Rich, Hrvoje Perić, Brian Chase, Andrija Stipanović, Jarrius Jackson, Kenny Hayes, Paul Biligha, Darius Johnson-Odom, Marko Milič, Drake Diener, Drew Crawford, Wesley Saunders, Mangok Mathiang, Peyton James Aldridge, Peppe Poeta, Daulton Hommes, Davide Reginald Cournooh, Andrea Pecchia, Matteo Spagnolo, Trevor Marquese Lacey, Payton Terrell Willis, Christian Burns.

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