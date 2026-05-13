Cremonese, contro l'Udinese sarà sfida nella sfida tra le due coppie gol

Il confronto tra Udinese e Cremonese manderà in scena una sfida nella sfida. Si tratta del duello tra le coppie gol delle due squadre. Da una parte Keinan Davis e Nicolò Zaniolo, che assieme hanno confezionato 15 gol in questa Serie A. Dall’altra il duo d’attacco grigiorosso formato da Federico Bonazzoli e Jamie Vardy, anche loro autori di 15 reti in coppia.

Il dato che balza all’occhio è che la Cremo, al momento terzultima in classifica, può vantare due bomber che assieme hanno confezionato lo stesso numero di reti del tandem d’attacco di una squadra come l’Udinese, che in graduatoria occupa il decimo posto a quota 50 punti.

Riguardo i grigiorossi, mentre Vardy contro il Pisa ha toccato quota 6 gol, Bonazzoli è addirittura arrivato a 9 reti realizzate e ora si trova a un passo dal suo record personale di marcature in una singola stagione. Bonazzoli, infatti, riuscì a realizzare 10 gol nella Serie A 2021-2022, quando vestiva la maglia della Salernitana e riuscì a conquistare una clamorosa salvezza sotto la guida dell’ex allenatore grigiorosso Davide Nicola.

Non solo, toccando quota 9 gol, Bonazzoli in Serie A sta facendo meglio di attaccanti del calibro di Pinamonti, Kean, Pellegrino e Berardi, fermi a 8 reti a testa, oppure della coppia della Roma formata da Soulé e Dybala, autori finora di 8 sigilli in coppia.

Tornando al confronto con l’Udinese, il duello a distanza tra i due tandem d’attacco intriga molto. Davis con 10 gol è il capocannoniere dei friulani, che sta attirando l’interesse di diversi club importanti in vista del mercato estivo, mentre Zaniolo con 5 reti (ai quali vanno aggiunti 6 assist) a Udine si è letteralmente rilanciato nel campionato italiano, dopo aver cercato fortuna anche all’estero in carriera, con le maglie di Galatasaray e Aston Villa.

Una grossa fetta di salvezza la Cremonese se la giocherà nel prossimo turno a Udine, in un match in cui potrebbero davvero risultare decisivi i gol delle coppie d’attacco delle due squadre.

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