Dal miracolo di Audero al gol di Stulic: il finale amaro complica la salvezza della Cremo

In pochi secondi si è letteralmente ribaltato il mondo delle due squadre coinvolte nella lotta salvezza. La Cremonese ha vinto e convinto a Udine, al termine di un match praticamente perfetto sotto ogni aspetto. 3 punti che avevano proiettato i grigiorossi a +1 sul Lecce. Al minuto 82 infatti, uno splendido colpo di tacco di Pinamonti aveva portato sul 2-2 il risultato al Mapei Stadium tra Sassuolo e giallorossi.

Un parziale che aveva consentito alla Cremo, in quel momento, di uscire dalla zona retrocessione. Le più grandi sliding doors però arrivano nei minuti di recupero. Al 92’ Audero compie un vero e proprio miracolo su Solet, togliendo il pallone dall’incrocio dei pali e salvando il risultato. A posteriori quella è la parata che tiene viva la speranza.

Anche perché nel finale del Mapei, invece, succede di tutto. Al 95’, a 5 secondi dalla fine del match, Volpato spara alto a tu per tu con Falcone, fallendo una chance clamorosa, che avrebbe portato la Cremo addirittura a +2 sul Lecce. Dopo circa 15 secondi invece, a tempo scaduto, la squadra di Di Francesco trova con Stulic la rete del definitivo 3-2, che riporta i salentini davanti alla Cremo in vista degli ultimi 90 minuti.

Un finale assurdo, soprattutto considerando che il Sassuolo aveva cestinato una serie di occasioni nitide, colpendo anche un palo e una traversa. Il Lecce, prima del match del Mapei, non era mai riuscito a segnare tre gol nella stessa partita nei 36 precedenti di Serie A. Ci è riuscito nel match decisivo. Va sottolineato però come i neroverdi, a pochi secondi dalla fine, sull’ultima palla della partita, si siano ritrovati a difendere in 3 contro 4. I dettagli pesano e possono fare male.

Ora serve un’impresa. Se la Cremonese perderà contro il Como, sarà retrocessione a prescindere dal Lecce. Se i grigiorossi dovessero pareggiare la gara contro i lariani, andrebbero allo spareggio in caso di sconfitta dei pugliesi, mentre retrocederanno in Serie B in caso di pareggio o vittoria dei salentini. Invece in caso di vittoria contro la squadra di Fabregas, la Cremonese sarebbe salva in caso di sconfitta o pareggio del Lecce contro il Genoa.

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