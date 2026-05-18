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Cremonese

Serie A, ultimo turno decisivo: ecco cosa deve fare la Cremonese per salvarsi

di Mauro Maffezzoni

A 90 minuti dal termine del campionato, i grigiorossi si giocano la salvezza con il Lecce: tutti gli scenari possibili, eventuale spareggio compreso

I giocatori grigiorossi salutano i tifosi cremonesi presenti a Udine
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Due squadre ancora in piena lotta per ottenere la salvezza a 90 minuti dal termine del campionato. Il testa a testa tra Cremonese e Lecce si deciderà nell’ultimo turno di Serie A, senza trascurare la possibilità di un eventuale spareggio.

Ma cosa devono fare i grigiorossi per salvarsi? Cerchiamo di prendere in esame tutte le varie combinazioni. Prima di tutto, bisogna ricordare che i pugliesi hanno un punto in più in classifica rispetto alla Cremo. E l’ultima giornata prevede, domenica prossima in contemporanea alle ore 20:45, la sfida dello Zini tra la squadra di Giampaolo e un Como che spera ancora nella qualificazione alla Champions League, mentre al Via del Mare il Lecce dovrà vedersela con un Genoa già matematicamente salvo.

Ma torniamo alle opzioni e agli incastri possibili degli ultimi 90 minuti di Serie A. Se la Cremonese perderà contro la squadra di Fabregas, sarà retrocessione a prescindere dal risultato del Lecce.

Se, invece, i grigiorossi dovessero pareggiare la gara contro il Como, andrebbero allo spareggio in caso di sconfitta dei pugliesi, mentre retrocederebbero in Serie B in caso di pareggio o vittoria dei salentini.

Infine, in caso di vittoria contro i lariani, la Cremonese sarebbe salva in caso di sconfitta o di pareggio del Lecce, mentre sarebbe retrocessione se anche la squadra allenata da Di Francesco dovesse ottenere un successo.

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