La Cremonese è aggrappata a Jamie Vardy, l’uomo delle imprese impossibili

Da una parte la felicità per aver battuto a domicilio una squadra di spessore come l’Udinese, dando continuità al successo ottenuto contro il Pisa. Dall’altra la grande delusione per il risultato maturato al Mapei Stadium, con i rivali nella lotta salvezza del Lecce capaci di cogliere all’ultimo secondo una vittoria che ha permesso agli stessi pugliesi di rimanere davanti in classifica, anche se di un solo punto.

Riguardo la salvezza, tutto è rimandato agli ultimi 90 minuti. Il calendario è tutto a favore dei pugliesi, che in casa ospiteranno un Genoa già salvo, mentre i grigiorossi dovranno fare i conti con le ambizioni di approdare in Champions League del Como. Ma i ragazzi di Giampaolo hanno il dovere di crederci e di provarci fino alla fine, cercando anche di andare oltre le loro capacità, considerata la portata della prossima avversaria.

Sicuramente, un fattore che andrà sfruttato al massimo sarà Jamie Vardy. Da quando sulla panchina della Cremo è arrivato Marco Giampaolo, il bomber inglese ha totalizzato un assist e due gol in quattro presenze.

A Parma, gara d’esordio del nuovo allenatore, l’ex Leicester è entrato a gara in corso giocando gli ultimi 23 minuti, durante i quali ha sfornato un assist al bacio per il raddoppio di Vandeputte. Poi per quattro gare di fila (quelle con Bologna, Cagliari, Torino e Napoli) Vardy è rimasto fuori per infortunio, uno dei rimpianti più grandi di mister Giampaolo. Il rientro dell’attaccante è avvenuto contro la Lazio, dove ha giocato l’ultima mezzora.

Poi le ultime due gare, sempre da titolare e sempre a segno in maniera decisiva. Contro il Pisa Vardy ha rotto il ghiaccio, mentre a Udine ha deciso la partita. Due gol da bomber di razza, che lo hanno portato a quota 7 gol totali in questa Serie A. Il giocatore aveva già messo a segno una doppietta in Italia (a Bologna), ma non era ancora andato a segno per due partite di fila. Contro il Como andrà a caccia del tris, facendo di tutto per confermare la sua fama di uomo delle imprese impossibili.

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