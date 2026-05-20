Andrea Trinchieri lavora per salvare il vivaio Vanoli: ipotesi Academy a Cremona

La fine dell’esperienza della Vanoli Cremona non riguarda soltanto la prima squadra e la Serie A, dietro al trasferimento della società a Roma resta infatti aperta anche la questione del settore giovanile, una realtà che negli anni ha coinvolto centinaia di ragazzi e famiglie del territorio.

In questo scenario starebbe prendendo forma un progetto legato ad Andrea Trinchieri, allenatore di profilo internazionale e da anni legato a Cremona, città in cui vive con la famiglia e dove iniziò nel 2004 la sua carriera da capo allenatore sulla panchina della allora Gruppo Triboldi Basket.

Secondo quanto filtra, Trinchieri starebbe lavorando insieme alla famiglia Vanoli per cercare di mantenere a Cremona il vivaio biancoblù, con l’idea di preservare almeno parte dell’attività giovanile dalla Under 13 alla Under 19. Le squadre potrebbero continuare a disputare i campionati d’Eccellenza, il massimo livello nazionale giovanile.

L’ipotesi allo studio sarebbe quella di creare una nuova struttura tecnica e organizzativa che possa raccogliere l’eredità del settore giovanile Vanoli, mantenendo sul territorio un percorso formativo di alto livello, anche attraverso un accordo con i coach che hanno seguito gli under nelle scorse stagioni. La palestra di Bosco ex Parmigiano, alle porte di Cremona, potrebbe diventare il centro operativo dell’attività, anche in continuità con il lavoro già svolto negli ultimi anni da Vanoli Young e Cremonese Basket, che utilizzavano già l’impianto per allenamenti e partite.

Al momento, però, il progetto sarebbe ancora in fase di definizione e subordinato soprattutto alla sostenibilità economica. Si starebbe infatti lavorando per costruire una rete di sostegno attraverso sponsor e aziende del territorio, alcune delle quali già vicine al mondo Vanoli negli ultimi anni.

L’idea, secondo le indiscrezioni raccolte, sarebbe quella di dare vita a una sorta di Academy cestistica ispirata anche ai modelli organizzativi e tecnici conosciuti da Trinchieri nelle sue esperienze europee, in particolare durante il periodo allo Žalgiris Kaunas, una delle realtà più strutturate del basket continentale sul lavoro giovanile.

Per ora non esistono comunicazioni ufficiali né dettagli definitivi sul futuro del progetto, ma il tentativo sarebbe quello di non disperdere il patrimonio tecnico e umano costruito in questi anni dal vivaio biancoblù.

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