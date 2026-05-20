Cremonese: 11 clean sheet per Emil Audero, ben 4 con Giampaolo in panchina

I dettagli fanno la differenza, lo si sente dire molto spesso nel mondo del calcio. E nella lotta salvezza che sta coinvolgendo Cremonese e Lecce i particolari possono davvero risultare decisivi. A Udine, al minuto 92, Emil Audero è volato a togliere dall’incrocio dei pali un gran tiro di destro da fuori area di Solet. Non una parata banale, di sicuro pesante, perché ha permesso di conservare il vantaggio sull’Udinese ai grigiorossi e di mantenere un solo punto di distacco dai rivali del Lecce in classifica a 90 minuti dalla fine del campionato.

Domenica prossima alla squadra di Giampaolo servirà una vera e propria impresa per fare punti contro un Como lanciatissimo, già sicuro di disputare l’Europa League il prossimo anno, ma pronto a giocarsi le chance di una storica qualificazione alla Champions League. I lariani non solo hanno la difesa meno battuta di tutta la Serie A, ma possono vantare anche il secondo attacco più prolifico, dietro l’Inter campione d’Italia.

La Cremonese, per contrastare il potenziale offensivo della squadra di Fabregas, punterà molto sicuramente sulle parate di Emil Audero, che si trova a Cremona proprio in prestito dal Como. Il portiere nato in Indonesia, in grigiorosso è stato protagonista di un’ottima stagione, nonostante in certi momenti qualcuno lo abbia anche criticato. I numeri parlano chiaro. Audero in maglia Cremo finora in Serie A ha collezionato 33 presenze e ben 11 clean sheet. In pratica in un terzo delle gare disputate non ha incassato reti.

Ma c’è di più, perché nelle otto partite finora disputate sotto la guida tecnica di Marco Giampaolo i clean sheet sono stati addirittura 4. Audero non ha preso gol nei successi contro Parma, Pisa e Udinese, oltre che nel pari a reti inviolate contro il Torino. La metà degli incontri disputati con il nuovo allenatore hanno visto la Cremonese mantenere inviolata la porta.

L’anno scorso, dopo 8 presenze in A, Audero a gennaio fu girato in prestito dal Como al Palermo in B. Quest’anno alla Cremo il portiere nato a Mataram ha dimostrato di poter dire ancora la sua nella massima serie italiana. Un concetto che il diretto interessato ci terrà sicuramente a ribadire anche nell’ultimo turno di campionato, proprio contro la sua ex squadra.

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