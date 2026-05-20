“La potenza della fragilità”: l’emozione del Ponchielli stasera a “La Piazza” di CR1

Questa sera su CR1 Canale 19, alle ore 21, appuntamento speciale con “La Piazza”, che proporrà una puntata dedicata allo spettacolo “La potenza della fragilità”, andato in scena nei giorni scorsi al Teatro Ponchielli. In studio ospiti di Giovanni Palisto, il regista dello spettacolo Mattia Cabrini, la presidente dell’Associazione Giorgia Daniela Magnani e Gianluca Galimberti, papà di Chiara, al centro del libro “Una storia Chiara” da cui è nata la rappresentazione teatrale.

A seguire andrà in onda integralmente lo spettacolo che ha emozionato e commosso il pubblico del Ponchielli, coinvolgendo sportivi, insegnanti, giornalisti, studenti e i ragazzi dell’Associazione Giorgia in un grande lavoro corale dedicato al tema della fragilità umana.

Musica, danza, immagini e parole hanno accompagnato gli spettatori in un intenso percorso emotivo capace di raccontare malattia, disabilità, perdita ma anche speranza, relazioni e forza interiore di chi costruisce bellezza nonostante le difficoltà.

Un’esperienza di teatro sociale e comunitario che ha trasformato il palco in uno spazio condiviso di riflessione e umanità, culminato nella standing ovation finale dedicata al ricordo di Chiara.

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