Piscina: a nuovo gli spogliatoi della convertibile, ora tocca a quelli dell’olimpionica

In zona Po prosegue la riqualificazione del comparto piscine. Dopo il completamento degli spogliatoi della vasca convertibile, parte ora un nuovo cantiere che interesserà quelli della piscina olimpionica. Un intervento atteso di cui parla l’assessore allo sport Luca Zanacchi che ha fatto un sopralluogonei giorni scorsi.

“Gli spogliatoi della vasca convertibile sono stati riqualificati e nei prossimi giorni verranno chiusi quelli della vasca olimpionica. Gli utenti utilizzeranno quindi gli spogliatoi della convertibile, passando dal camminamento esterno.”

Durante i lavori estivi, dunque, tutti gli sportivi — piscina e palestra — dovranno condividere gli stessi spazi, mentre prenderà il via la riqualificazione straordinaria dell’olimpionica.

“I lavori dovrebbero concludersi prima della stagione invernale, così da restituire alla città gli spazi completamente rinnovati.”

Un intervento che chiude il project financing tra Comune e Forus, rivisto con un investimento più che raddoppiato.

“Siamo nell’ultima fase di lavori, con un investimento passato da 1 milione e 700 mila euro a 3 milioni e 200 mila”, aggiunge Zanacchi. “Tra fondi PNRR del Comune, investimenti di Forus e Cremona Arena, parliamo di diversi milioni destinati a questo polo. L’obiettivo resta quello di rendere sempre più moderno e funzionale uno degli spazi sportivi più frequentati dai cremonesi”.

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