Processo scuola: per l’ex provveditore Fabio Molinari chiesti sette anni di reclusione

Sette anni di pena. Questa la richiesta del pubblico ministero di Sondrio Giulia Alberti per Fabio Molinari, 48 anni, di Lovere, ex provveditore agli studi di Cremona ed ex dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio accusato di 91 reati, tra cui concussione, induzione indebita, peculato e turbata libertà degli incanti. Molinari è a processo con il rito abbreviato.

Tutti reati uniti dal vincolo della continuazione, mentre tra le attenuanti generiche riconosciute ci sono l’incensuratezza e un quadro di fragilità psicologica, anche se, come sostenuto dal perito, l’infermità non ha inciso sulla sua capacità di intendere e di volere. Il giudice emetterà sentenza il 25 settembre.

Insieme a Molinari sono finite sotto accusa altre persone, tra cui presidi, dirigenti scolastici e beneficiari di tirocini e borse di studio coinvolti nell’inchiesta per peculato e induzione indebita.

L’attività di indagine sull’ex dirigente, che aveva lasciato il Provveditorato di Cremona nel luglio del 2021 dopo due anni di incarico, aveva preso il via in seguito a tre esposti presentati nei primi mesi del 2022 su un presunto utilizzo illecito di fondi pubblici.

Tra le contestazioni, l’utilizzo di fondi pubblici a fini privati e incarichi di docenza attribuiti in maniera illecita. Secondo l’inchiesta, in cambio degli incarichi ricevuti avrebbero accettato di versare parte dei compensi a un’associazione culturale riconducibile a Molinari. Negli esposti presentati alle Procure di Sondrio, Cremona e alla Corte dei Conti, si faceva riferimento ai fondi del ministero utilizzati per altri scopi rispetto a quelli per cui erano stati stanziati: l’acquisto di felpe, vino, materiale fotografico, un drone, un pianoforte da 2.000 euro.

I fatti contestati riguardano reiterate ingerenze dell’ex dirigente di Sondrio, all’epoca in carica, nelle assunzioni del personale docente da parte dei presidi, attraverso la procedura di messa a disposizione, nonché l’utilizzo di fondi pubblici per acquistare beni per fini estranei a quelli istituzionali, ovvero per saldare debiti per spese personali sostenute da Molinari.

Lo scorso 22 aprile, Molinari aveva reso dichiarazioni spontanee. Aveva ammesso i propri errori, sostenendo al contempo di soffrire di disturbi psichiatrici non adeguatamente gestiti negli anni. L’ex dirigente aveva poi detto di non aver mai agito con dolo.

Il 48enne era stato sottoposto ad una perizia psichiatrica affidata alla dottoressa Rossana Eugenia Botti di Seregno, secondo cui all’epoca dei fatti Molinari aveva capacità di intendere e di volere, nonostante i disturbi patologici della personalità riscontrati. In sostanza sarebbe affetto da un “disturbo narcisistico, tale da aver assunto, nel corso degli anni, i contorni di una patologia”.

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