Cremonese, vietato fare calcoli: contro il Como serve un’impresa per credere nella salvezza

I giorni passano e l’attesa continua a crescere per un’ultima giornata di campionato ad altissima tensione. La Cremonese si prepara ad affrontare il Como in una sfida complicata sulla carta: i lariani, infatti, a novanta minuti dalla fine della Serie A continuano a coltivare il sogno qualificazione alla prossima Champions League.

I grigiorossi però non possono permettersi di fare calcoli, né sulla propria partita né su quella del Lecce, impegnato domenica, in contemporanea alle 20:45, contro un Genoa già salvo. Sulla carta i salentini sembrano avere un impegno più abbordabile, ma i rossoblù hanno già dimostrato, anche nell’ultimo turno, di poter mettere in difficoltà chiunque: il Milan ne sa qualcosa.

È chiaro che la squadra di Giampaolo non abbia il destino nelle proprie mani e che, inevitabilmente, dovrà sperare in un passo falso del Lecce. Per mantenere vive fino all’ultimo le possibilità di salvezza, però, servirà soprattutto una prestazione perfetta contro il Como. La Cremonese è chiamata a una vera impresa, ma il calcio continua a regalare risultati sorprendenti proprio quando tutto sembra già scritto.

Nelle ultime settimane, del resto, i grigiorossi hanno dato segnali importanti. Le due vittorie consecutive, accompagnate da prestazioni convincenti e da una ritrovata solidità difensiva, hanno riportato entusiasmo e fiducia nell’ambiente. Il 3-0 al Pisa e l’1-0 sull’Udinese hanno rilanciato le speranze della Cremo nel momento più delicato della stagione.

Giampaolo, dopo l’infortunio di Baschirotto, ha inoltre scelto di puntare su un 3-5-2 estremamente versatile, capace di garantire maggiore compattezza difensiva senza togliere incisività alla manovra offensiva. Una soluzione che, nelle ultime uscite, ha dato risposte incoraggianti.

La Cremonese arriva quindi all’ultima sfida della stagione con la mentalità giusta. Vincere sarà complicato, forse oltre ogni pronostico, ma non impossibile. L’ultimo capitolo della corsa salvezza deve ancora essere scritto e il popolo grigiorosso può soltanto continuare a credere nel lieto fine.

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